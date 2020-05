Sergey Sirotkin zet zinnen op terugkeer bij Williams in 2021

Sergey Sirotkin is erop gebrand om volgend jaar weer op de Formule 1-grid te staan. De 24-jarige Rus racete in 2018 voor Williams, maar vorig jaar moest hij weer van de zijlijn toekijken. Hij begon het jaar als reserverijder bij Renault en ging dat halverwege het jaar combineren met een reserverol bij McLaren. Voor 2021 is het doel om weer op het hoogste niveau te racen.

Hij weet zich gesteund door het Russische autosportprogramma van SMP Racing. Dit jaar richt Sirotkin alle pijlen op een rentree op de grid in 2021. "Ik ben meer dan wie dan ook bezig met de vraag of ik een rentree in de Formule 1 kan bewerkstelligen. Er liggen kansen en daar zullen we voor knokken", aldus Sirotkin.

De Rus kijkt vooral naar zijn oude werkgever Williams. Sirotkin: "Ik wil een comeback maken. Het maakt me niet uit wat ze over de snelheid van de wagens zeggen, we hebben het over de Formule 1 en de snelste bolides uit de geschiedenis. Ik onderhoud nog steeds een goede band met Williams en ik maak er geen geheim van dat ik terug wil keren."

Bij Williams staan dit jaar Nicholas Latifi en George Russell onder contract. Een vertrek van Latifi is gezien de investeringen van diens vader in de Britse renstal onwaarschijnlijk, dus zal Sirotkin moeten hopen dat Mercedes besluit om Russell door te schuiven naar het fabrieksteam.