SAFER- en Tecpro-barriers geïnstalleerd op Circuit Zandvoort

Het circuit van Zandvoort werkt in alle rust verder aan de finetuning van de verbouwde baan. Eigenlijk had de Formule 1 begin deze maand langs moeten komen voor de Grand Prix van Nederland, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat op de lange baan geschoven. Dat biedt Circuit Zandvoort de gelegenheid om tijd te nemen om de puntjes op de i te zetten.

Zo zijn inmiddels ook de SAFER- en Tecpro-barriers geïnstalleerd, bijvoorbeeld aan de buitenkant van de Arie Luijendijk-bocht. SAFER staat voor Steel And Foam Energy Reduction. Net als de Tecpro-barrier is deze erop gericht om de kracht van een impact te absorberen en reduceren, wat de veiligheid van de coureurs ten goede komt.

Hieronder is te zien hoe dat er op Circuit Zandvoort uitziet:

A first look at the completed Turn 14 at Zandvoort after the installation of our debris fence panels.



This had to be done last to enable access from the back of the 18-degree banking for the fitting of the SAFER barriers.



📸 Ger Eenens, GEO Hazard BV pic.twitter.com/j3b1x5Qk1d