Geklaag uit F1 over uitloopstroken doet Hermann Tilke pijn

Circuitontwerper Hermann Tilke heeft zich in het blad Formule 1 verweerd tegen de kritiek op de door hem ontworpen circuits. Ongeveer de helft van de banen op de (oorspronkelijke) Formule 1-kalender voor 2020 was van zijn hand. Zijn ontwerpen kenmerken zich echter vaak door enorme uitloopstroken, een doorn in het oog van veel coureurs en fans.

Het is echter onvermijdelijk om een circuit multifunctioneel te laten zijn, aldus Tilke. "Een investeerder wil bijvoorbeeld behalve auto's ook motoren laten racen. Hij wil er trainingen houden, trackdays, demonstraties, er moet tenslotte geld verdiend worden. Daar worden veel inkomsten mee binnengehaald. En mensen die aan circuitdagen meedoen, willen niet hun auto in de prak rijden. Als Porsche of AMG klanten trainen met hun nieuwe auto’s, willen ze ook alles weer in één stuk meenemen."

De Duitser geeft toe dat hij baalt van de kritiek die veelal uit de Formule 1-hoek afkomstig is. "Het doet wel een beetje pijn wanneer de Formule 1 dan uiteindelijk op één van onze circuits komt rijden, na alle energie die je er in hebt gestoken, er dan meteen geklaagd wordt over de uitloopstroken. En we nemen echt alle kritiek serieus, we kijken in de spiegel, doen we alles goed? Maar soms is het niet te vermijden, mensen zien een uitloopstrook die geen zin heeft voor raceauto’s en zuchten meteen: Tilke weer. Maar het is vaak bedoeld voor de motoren."

Motoren

De motoren zijn vaak de boosdoener, legt Tilke uit. Om een circuit geschikt te maken voor motorraces zijn er simpelweg andere voorschriften en vereisten dan voor autoraces. "We krijgen altijd kritiek vanwege uitloopstroken. Maar die zijn nodig voor motorracen. Als een auto met 50 kilometer per uur de vangrail raakt, loopt hij een deuk op en is de coureur in orde. Als een motorcoureur met die snelheid in de vangrail terechtkomt, kan hij gewond raken of erger."

Tilke vervolgt: "Bij een snelle bocht die voor auto's makkelijk volgas is, heb je geen uitloopstroken nodig. Maar voor motoren wel, dat moet. Voorbeeld: op de nieuwe Nürburgring heb je de Hatzenbach Bogen, achter de paddock. Een snelle bocht naar rechts, daar ligt een run off en die is alleen voor de motoren. Ik begrijp die motorcoureurs wel. Niemand in de motorsport klaagt over uitloopstroken, toeschouwers ook niet."