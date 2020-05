Mugello ideale locatie om indien nodig Monza te vervangen

Het circuit van Mugello staat paraat om Monza indien nodig tijdelijk af te lossen als gastheer voor de Italiaanse Grand Prix. Dat verkondigde Federico Ignesti, burgemeester van het nabij Mugello gelegen plaatsje Scarperia e San Piero, in Gazzetta dello Sport. Vooralsnog staat de Grand Prix van Italië gewoon voor 6 september op de Formule 1-kalender voor 2020, op Monza.

De regio Lombardije is echter zwaar getroffen door het coronavirus. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de race op Monza en dan is het Toscaanse Mugello een prima alternatief, vindt Ignesti. "Mugello bezit alles om indien nodig de Italiaanse Grand Prix te organiseren in plaats van Monza."

"Als de situatie in Lombardije in september niet dusdanig verbeterd is dat racen verantwoord is, dan is Mugello het aangewezen circuit om een race zonder publiek te huisvesten. We weten nog niet of een dergelijke mogelijkheid zich zal aandienen, maar we zijn er klaar voor. Onze kans is misschien maar 1 procent. We voeren reeds gesprekken met automobielvereniging ACI (organisator van de Grand Prix, red.) en alles in onze regio is gereed om een poging te wagen."