Stichting Natuurbelang neemt Circuit Zandvoort onder vuur

Er is weer een milieuorganisatie die het gemunt heeft op het circuit van Zandvoort. Stichting Natuurbelang is van mening dat Circuit Zandvoort de regels geschonden heeft, schrijft dagblad Trouw. Aanleiding voor het ongenoegen vormt de ondergrond voor de tijdelijke tribunes die Zandvoort neer wilde zetten voor de Grand Prix van Nederland.

Volgens de Stichting Natuurbelang heeft het circuit over een groot oppervlak asfaltbrokken gestort die als verharde ondergrond moeten dienen voor die tijdelijke tribunes. Daarmee zijn delen van het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad definitief vernietigd. Dat is in strijd met de ontheffing van de milieuvergunning, aldus de natuurorganisatie.

Bovendien bevatten de gestorte asfaltbrokken kankerverwekkende PAK's (een restproduct van olie, red.) die bij regen uitspoelen. Dus zelfs al zijn de tribunes en de ondergrond van tijdelijke aard, de schade aan het milieu en het leefgebied van de zandhagedissen is enorm. Voor het storten van de asfaltbrokken zou Zandvoort geen vergunning hebben gehad en dus was het circuit in overtreding, beweert Stichting Natuurbelang.

Circuit Zandvoort wilde niet reageren op de commotie en verwees naar de provincie Noord-Holland dat de benodigde vergunningen heeft verstrekt.