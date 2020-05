Jean Todt op verzoek langer beschikbaar als FIA-voorzitter

Jean Todt is bereid om langer aan te blijven als president van de internationale autosportbond FIA als dat nodig blijkt te zijn vanwege de coronacrisis en de nasleep van de pandemie. Dat heeft de Fransman laten weten aan RaceFans.net. Todt is officieel bezig aan zijn derde en laatste termijn als FIA-voorzitter en zou eind 2021 het stokje over moeten geven aan iemand anders.

In de statuten van de federatie staat immers dat drie termijnen het maximum is voor een president. Maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen en dus zou de FIA een uitzondering kunnen maken voor Todt. De voormalig Ferrari-teambaas voelt overigens niet de behoefte om weer een volledige termijn te volbrengen. Op verzoek wil hij aanblijven totdat de FIA en de autosport in rustiger vaarwater zijn beland.

Todt: "Ik heb straks drie termijnen als FIA-voorzitter volbracht en het heeft veel van mijn tijd, energie en toewijding opgeslokt. Het is niet te voorspellen, maar in principe eindigt mijn regeerperiode in december 2021. Eerlijk waar, ik ben niet van plan om langer deze positie te bekleden. Aan de andere kant moet ik toegeven dat ik de uitbraak van het coronavirus ook niet voorzien had. Laat ik het zo zeggen, langer blijven is geen prioriteit."

RaceFans.net meldt dat Todt alleen een beperkte verlenging van zijn laatste termijn als president van de FIA zal overwegen als daar vanuit de federatie zelf om gevraagd wordt. Een dergelijk verzoek is tot op heden nog niet ingediend.