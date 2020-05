Spa-Francorchamps krijgt groen licht om circuit te heropenen

Het circuit van Spa-Francorchamps mag weer open. Persbureau Belga bericht dat de baan in de Belgische Ardennen vanaf 18 mei voorzichtig de activiteiten mag hervatten. Racen blijft echter nog een paar maanden taboe op Spa-Francorchamps.

In België geldt tot en met 31 juli een verbod op sportcompetities, terwijl massabijeenkomsten zelfs tot en met 30 augustus verboden zijn. Het perspectief voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps blijft daardoor onzeker, al dringt promotor Vanessa Maes bij de overheid erop aan om een uitzondering te maken voor een race zonder publiek.

Hoe dan ook, de eerste stap wordt volgende week gezet en in Spa zijn ze daar blij mee. "We hebben maatregelen getroffen om te voldoen aan de voorschriften van de overheid zodat we de gezondheid van onze klanten, organisatoren, werknemers en partners kunnen garanderen", aldus Melchior Wathelet, bestuursvoorzitter bij het circuit.

De Grand Prix van België staat vooralsnog gepland voor 30 augustus.