'Zandvoort, Canada en Singapore niet meer op kalender 2020'

Er circuleert een concept-kalender voor de opstapklasses Formule 2 en Formule 3 die het Europese deel en het slotstuk van de herziene Formule 1-kalender lijkt te verraden. Zandvoort komt niet voor op dat schema, wat erop zou duiden dat Nederland tot 2021 moet wachten voor de eerste Grand Prix sinds 1985. De Nederlandse Grand Prix stond eigenlijk voor 3 mei jongstleden op het programma, maar de uitbraak van het coronavirus verhinderde dat.

De Formule 2- en Formule 3-teams zijn woensdagmiddag op de hoogte gebracht over deze voorlopige kalender, meldt Autosport. Het seizoen begint zoals verwacht in het weekend van 5 juli in Oostenrijk. Een week later zal de Red Bull Ring opnieuw gastheer zijn voor races, waarna het hele circus zich naar Silverstone zal verplaatsen voor twee races.

Motorsport-Total.com heeft meer details over de mogelijke Formule 1-kalender voor 2020. Naast Zandvoort zullen ook Montreal (Canada) en Singapore niet terugkeren op het nieuwe schema. De Hockenheimring in Duitsland geldt als alternatieve optie voor diverse races. Bahrein zou ook twee Grands Prix mogen organiseren, waarna het seizoen op 13 december eindigt in Abu Dhabi.

Zo kan de kalender voor de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 eruit komen te zien: