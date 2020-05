Cyril Abiteboul: "Ambities en strategie Renault blijven hetzelfde"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft in een reactie op het naderende afscheid van Daniel Ricciardo met geen woord over de Australiër gerept. De Franse renstal moet voor 2021 op zoek naar een andere coureur omdat Ricciardo voor een overgang naar McLaren heeft gekozen. Onderhandelingen om zijn aflopende contract te verlengen wierpen voor Renault geen vruchten af.

Abiteboul: "In onze sport, en zeker gezien de huidige ongekende omstandigheden, ligt de nadruk meer dan ooit op vertrouwen, eenheid en toewijding. Dat zijn cruciale waarden voor een fabrieksteam. Ik ben vol vertrouwen dat we in 2020 in staat zijn om meer te presteren samen. De ambities en strategie van het Renault DP World F1 Team blijven hetzelfde."

Ricciardo heeft het niet lang volgehouden bij het team van Renault. De Australiër maakte eind 2018 de overstap van Red Bull Racing naar de Franse renstal. Na twee seizoenen in dienst van Renault pakt hij zijn biezen alweer om zijn geluk vanaf 2021 te beproeven bij McLaren.

Hij hoopt het hoofdstuk Renault positief af te sluiten. Ricciardo: "Ik ben dankbaar voor mijn tijd bij Renault en de manier waarop ik in het team ben opgenomen. We zijn nog niet klaar en ik kan niet wachten om terug te keren op de grid dit jaar. Het hoofdstuk Renault is nog niet afgesloten, dus laten we zorgen dat we er een sterk seizoen van maken."