Formule 1 loopt fee van Australische Grand Prix sowieso mis

De organisatie van de Grand Prix van Australië, de Australian Grand Prix Corporation die eigendom is van de staat Victoria, heeft met de Formule 1 afgesproken dat ze de fee voor het evenement van dit jaar niet hoeven te betalen. Dat bericht brengt de Australische krant The Age. Voor het Formule 1-weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne telt Australië jaarlijks 60 miljoen Australische dollar neer.

Aangezien het om publiek geld gaat, was de plaatselijke overheid vastberaden om hierover een akkoord te sluiten met Formula One Management. Het evenement kon dit jaar immers niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit werd pas op het allerlaatste moment besloten; in de nacht van donderdag op vrijdag, toen de eerste vrije trainingen op het programma stonden, hakte men de knoop door en bliezen ze de Australische Grand Prix af.

Martin Pakula, minister van Sport in Victoria, verklaarde woensdag tijdens een parlementaire enquête dat de betaling van de fee is afgewend. "De Austalian Grand Prix Corporation en de Formule 1 hebben een acceptabele overeenkomst gesloten. De organisatie hoeft de fee voor de Grand Prix van Australië 2020 niet te betalen. Aangezien de race geen doorgang kon vinden, zitten we nog wel met het terugbetalen van gekochte kaartjes. Dat loopt ook in de miljoenen dollars en die zijn allemaal vergoed."