Formule 1 viert vandaag het 70-jarige bestaan van de sport

De Formule 1 is vandaag jarig. Het is precies 70 jaar geleden dat de koningsklasse van de autosport ontstond. Op 13 mei 1950 was Silverstone gastheer voor de eerste race in het eerste officiële Formule 1-kampioenschap. Grands Prix hadden daarvoor al plaatsgevonden, maar nimmer in seizoensverband. Daar kwam in 1950 verandering in, dus heeft de Formule 1 wat te vieren. En de teams vieren het feestje vrolijk mee.

70 years old, you sure don't look it @F1! 😘



Today we celebrate the very first Formula 1 Grand Prix at Silverstone in 1950!



Time sure does fly when you're having fun - here's to the next 70! 👊 #F170 pic.twitter.com/9Q5QpZMghs — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 13, 2020

Seven decades of Formula 1 racing and passion. Seven decades of innovation. We’re proud to have been part of this incredible story.



Happy 70th Birthday, @F1 !#RSspirit pic.twitter.com/FGkWHEDuET — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 13, 2020

Since the very first season back in 1950 we keep writing history together with our drivers, our champions and our tifosi. #essereFerrari @F1 #F1 #F170 pic.twitter.com/x0VoKPGR1U — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 13, 2020

70 years on from the very first Formula 1 Grand Prix. 🏁



Happy birthday, @F1! 🎂Here's to the next 70! 🙌 pic.twitter.com/wKZeAf7cR3 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) May 13, 2020

70 years young today 🎂



Congratulations @F1, here's to the next 70! pic.twitter.com/PEfLPxU14D — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 13, 2020