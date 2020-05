Het rommelt binnen de Nederlandse autosportbond KNAF

De voorzitter van de Nederlandse autosportbond KNAF, Peter Dorn, is de afgelopen week verwikkeld geraakt in een woordenwisseling met Hans Hugenholtz, lid van het KNAF-bestuur. Hugenholtz had het gewaagd om op BNR Nieuwsradio de maatregelen tegen het coronavirus ter discussie te stellen en een lans te breken voor de autosport. De KNAF distantieerde zich in een uitgebreid persbericht van die uitspraken.

Eerst maar eens naar wat Hugenholtz zei. "Nu wordt er vanuit de politiek en door virologen gezegd hoe wij ons moeten gedragen. Maar ik ben er erg voor om doelgroepen zelf te laten aangeven waaraan zij kunnen voldoen aan wat jullie willen en zo doen we dat. Dat zou je met de autosport ook kunnen doen, maar dat geldt voor veel meer sporten. Daarom denk ik dat het breder moet worden getrokken. Dat we samen met NOC*NSF naar de overheid stappen en zeggen 'jongens wat jullie nu voorstellen is dermate dodelijk voor de sport, dat gaat niet'."

Hij wil vooral duidelijkheid. "Wat betekent de kreet 'er moet een vaccin zijn'? Betekent dat dat heel Nederland ingeënt moet zijn of dat iedereen getest moet zijn? Ik kan er niet echt mee overweg en vind het allemaal van die vage kreten. Laat ze eerst met iets concreets komen. De hele economie afhankelijk stellen van het wel of niet hebben van een vaccin vind ik een rare manier van opereren."

Reactie KNAF

KNAF-voorzitter Peter Dorn nam in een uitvoerige verklaring afstand van die uitspraken. "Wij als KNAF werden verrast door een mening namens onze sportbond, gegeven door de heer Hans Hugenholtz, tijdens een radio interview op vrijdag 8 mei 2020. Inmiddels wordt dit bericht op diverse websites gedeeld als zijnde de mening van de KNAF. Dit is niet juist. De KNAF neemt krachtig afstand van de uitspraken van de heer Hugenholtz."

"De heer Hugenholtz was jarenlang een gewaardeerd lid van het KNAF bestuur. Een markante persoonlijkheid met een eigen mening, ook als anders werd besloten. Met de heer Hugenholtz bestaat vanaf februari van dit jaar de afspraak dat hij geen actief deel meer uitmaakt van het KNAF Bestuur, zich niet meer met de KNAF zal inlaten en dat hij zich op de najaars-ledenvergadering niet herkiesbaar stelt."

"Het voorgaande benadrukt dat de mening van de heer Hugenholtz de mening is van een markant autosport enthousiast, maar ook dat hij geen inhoudelijke kennis draagt van hoe de KNAF in deze crisis opereert, noch enig mandaat heeft zich namens de KNAF uit te spreken.

"Veiligheid staat in de autosport voorop. Dat geldt ook voor de invloed van COVID-19, het coronavirus. De KNAF volgt hierin het beleid van regering en RIVM. Doordat autosport een buitensport is en bovendien (meestal) geen contactsport, ontstaan er op dit vlak op korte termijn weer mogelijkheden. “Als het goed gaat” zijn wedstrijden per september weer mogelijk."

"Er is binnen de KNAF door verschillende deskundigen (centraal, met de secties en in afstemming met NOC*NSF en collega sportbonden) gewerkt aan een 1,5 meter protocol waarmee voldoende veilig kan worden opgestart. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan rijders, maar ook aan hun ondersteuning, de mensen naast de baan etc.. De KNAF is er dus klaar voor om op een verantwoorde manier van gegeven speelruimte gebruik te maken."

"Publieksevenementen zullen pas later weer mogelijk zijn. Hierin is de autosport niet anders dan vele andere onderdelen van onze samenleving die een evenwicht proberen te vinden in deze nieuwe tijd. Natuurlijk moeten hierbij keuzes worden gemaakt ook op het gebied van de economie. Dat zijn ingewikkelde keuzes, waarmee de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport proberen het land weer op gang te krijgen en een nieuwe uitbraak te voorkomen. Autosport met publiek mag hiervan nooit de bron zijn, dat geduld zullen we met elkaar moeten hebben."