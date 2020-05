Nico Hülkenberg: "Teams zoeken nu niet naar de duurste coureurs"

Oud Formule 1-coureur Nico Hülkenberg wil weer graag in een raceauto stappen. De Duitser is sinds afgelopen winter niet meer actief in de koningsklasse van de autosport. De voormalig Renault-coureur wil graag racen, maar het hangt af van één belangrijke factor. "Het hangt af van het sportieve perspectief", verklaarde Hülkenberg, die eind 2019 zijn stoel verloor, tegen persbureau DPA.

De coureur heeft inmiddels al veel ervaring in de Formule 1. Met 180 Grands Prix gereden op 32-jarige leeftijd mag hij niet klagen, maar hij eindigde nooit op het podium. "Formule 1 is natuurlijk de koningsklasse, maar er zijn ook andere aantrekkelijke series. Als er in de Formule 1 geen goede mogelijkheid is, dan kijk je altijd naar andere opties."

Nico accepteert niet zomaar elke aanbieding

Hülkenberg is niet negatief over het vervolgen van zijn carrière, want hij heeft al een aantal aanbiedingen ontvangen. “Dat is geruststellend en positief.” Wel geeft de Duitser aan niet elke aanbieding zomaar te aanvaarden, maar hij wil wel snel weer achter het stuur van een boldie kruipen. “Ik heb gemerkt dat mijn honger naar racen er nog steeds is en dat ik zeker weer mijn handen op het stuur wil leggen. Maar op dit moment is veel onvoorspelbaar. Teams vechten om te overleven en kijken dan niet naar de duurste opties. De line-up is in deze situatie niet de meest urgente zaak voor hen."

Hülkenberg voor veranderingen in Formule 1

Nico Hülkenberg is net voor de grote veranderingen in de Formule 1, nu gepland voor 2022 in plaats van 2021, uit de klasse gestapt. Wel gaf hij zijn mening over de ingrijpende reglementswijzigingen die eraan komen. “Het verschil tussen wat de grote teams willen uitgeven en wat de kleine teams kunnen uitgeven, is absoluut te extreem geworden. Uiteindelijk is Formule 1 entertainment en ik denk niet dat een team honderden miljoenen dollars moet uitgeven om vermakelijk te zijn."