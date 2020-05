Formule 1 in gesprek met potentiële nieuwe races voor 2021

De Formule 1-leiding heeft door de uitbraak van het coronavirus zijn handen vol aan het samenstellen van een herziene kalender voor het seizoen 2020, maar Chase Carey kijkt ook al verder in de toekomst. Bijvoorbeeld naar het seizoen 2021 en hoe het schema er dan uit moet komen te zien. De Formule 1 onderhandelt met een aantal potentiële nieuwe racelocaties.

Chase Carey: "We hebben geen vast aantal Grands Prix in ons hoofd, maar als je ons vraagt of we voor 2021 mikken op een seizoen met 22 races, dan is het antwoord ja. Het doel is om 2021 vorm te geven zoals we dat in januari van dit jaar, voor de uitbraak van het coronavirus, voor ogen hadden. Van bepaalde Grands Prix moeten we de contracten verlengen en we voeren discussies met potentiële nieuwe races waarvan wij denken dat ze een aanwinst zullen vormen voor de Formule 1."

Het is niet duidelijk op welke mogelijke nieuwe Grands Prix hij doelt. Miami lijkt pas in 2022 een opwachting op de Formule 1-kalender te willen maken. Portimao heeft zich beschikbaar gesteld voor een race dit jaar, mogelijk met het oog op meer races in de toekomst. Hetzelfde geldt voor Imola, al is de kans op een permanente rentree voor de voormalig gastheer van de Grand Prix van San Marino kleiner. En misschien keert Duitsland weer terug op het schema.

Aangezien Carey het voor 2021 heeft over 22 races zullen er ook Grands Prix af moeten vallen, wetende dat de kalender voor dit jaar oorspronkelijk ook uit 22 evenementen bestond. Van Spanje is bekend dat het contract met de Formule 1 na dit jaar afloopt, maar in Barcelona sturen ze aan op een nieuwe verbintenis tot en met 2024.