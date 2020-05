Barcelona met bijbedoelingen 'schouder aan schouder' met F1

Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona hoopt dat de bereidwilligheid om met de Formule 1 mee te denken over de invulling van de herziene kalender voor 2020 resulteert in een nieuw contract. Dat blijkt uit de woorden van circuitdirecteur Joan Fontsere in Diario Sport. De Spaanse Grand Prix dreigde juist na dit jaar buiten de boot te vallen.

Het huidige contract kwam slechts te elfder ure tot stand en gold alleen voor 2020. Het evenement in Spanje had eigenlijk gisteren (zondag 10 mei, red.) plaats moeten vinden, maar de uitbraak van het coronavirus stak daar een stokje voor. Nu zoekt Barcelona samen met de Formule 1-leiding naar een alternatieve datum om de race in te halen, uiteraard zonder publiek.

Daarbij leunt het Circuit de Catalunya op jarenlange ervaring van het organiseren van zowel Grands Prix als wintertests. Joan Fontsere: "We hebben onze geloofsbrieven overlegd aan de Formule 1 zodat zij kunnen bepalen of het gepast is om dit jaar nog een race op ons circuit te houden."

Barcelona heeft daarbij drie grote pluspunten, vindt Fontsere. "Ten eerste kunnen we bogen op dertig jaar ervaring als organisator van een Grand Prix. Ten tweede hebben we logistiek gezien goede verbindingen met de rest van Europa. En ten derde het klimaat en de stad Barcelona."

En als het zover komt, dan hoopt Fontsere dat dit de weg plaveit voor een nieuw contract met de Formule 1. "We hebben een visie voor de toekomst. Als we nu schouder aan schouder met de Formule 1 moeten staan, dan doen we dat van harte. Maar we denken daarbij wel altijd aan 2021, 2022, 2023 en 2024 en een overeenkomst voor de middellange termijn met Liberty Media."