Onenigheid tussen Formule 1-leiding en organisatie Britse GP

Een financieel dispuut tussen de organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië en de leiding van de Formule 1 zorgt voor nieuwe vraagtekens rondom een eventuele race of meerdere races op het circuit van Silverstone. De Formule 1 is van mening dat ze in Silverstone onredelijke eisen stellen voor het organiseren van wedstrijden op 19 en 26 juli, meldt BBC Sport.

Silverstone had in eerste instantie namelijk een vergoeding van 15 miljoen pond per race gevraagd aan Formule 1-eigenaar Liberty Media. Dat bedrag is gelijk aan de fee die de organisatie normaal gesproken moet betalen voor een Grand Prix. De Formule 1 heeft op zijn beurt aangeboden om de kosten van Silverstone te dekken. Daarnaast kan het circuit een compensatie tegemoet zien voor misgelopen inkomsten uit bijvoorbeeld de kaartverkoop.

De wensen van de organisatie van de Britse Grand Prix zijn de Formule 1 echter te gortig. Silverstone zou de eisen de afgelopen dagen naar beneden bijgesteld hebben, maar beide partijen zijn nog ver van elkaar verwijderd. Een aantal in Engeland gevestigde teams heeft contact gezocht met de Formule 1-leiding om hun ongenoegen over de houding van de organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië uit te spreken. Ze vinden de eisen van Silverstone ongepast en zelfs buitensporig in tijden van crisis.

De Hockenheimring in Duitsland geldt als mogelijk alternatief voor Formule 1-races op de datums die nu nog voor Silverstone gereserveerd staan. Ook Imola zou een optie zijn. Beide circuits stonden niet op de oorspronkelijke Formule 1-kalender voor 2020.