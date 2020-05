Marshal Silverstone ongerust over Grand Prix: "Onnodig risico"

Het weren van publiek maakt het nog niet verantwoord om een race te houden ten tijde van de coronacrisis. Dat is de mening van Carolyn Doyle, lid van het team van marshals op het circuit van Silverstone. De Formule 1 mikt op een start van het seizoen in juli met twee races in Oostenrijk en twee races in Groot-Brittannië.

Toeschouwers zijn niet welkom bij die Grands Prix. Dat is misschien een effectief middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar dat is niet het enige waar de Formule 1 zich over moet buigen. Want wat als een van de coureurs een ernstig ongeluk beleeft en naar het ziekenhuis moet?

Doyle meent dat de Formule 1 die mogelijke extra druk op de zorgsector niet op zijn geweten moet willen hebben. In The Guardian zegt ze: "Ik zou me erg ongemakkelijk voelen als er een incident plaatsvindt en een rijder naar het ziekenhuis moet. Zelfs als een coureur maar een kleine verwonding oploopt, elke medische aandacht is een onnodige last voor de zorgsector op dit moment."

"We willen allemaal weer racen, we missen het allemaal, maar het lijkt gewoon een onnodig risico. Veel marshals werken ook in de gezondheidszorg en het zou niet eerlijk zijn om meer van hen te vragen omdat de Formule 1 zo nodig vermaak wil bieden."

En hoe moeten de baancommissarissen hun werk doen als er een ongeluk is geweest? Afstand houden kan dan niet meer, benadrukt Doyle. "Op onze post is social distancing goed mogelijk. We kunnen makkelijk twee meter bij elkaar vandaan gaan staan. Maar die voorschriften gaan overboord zodra er een incident is en we te hulp moeten schieten. Als de situatie erom vraagt dat we snel te werk gaan en de maatregelen door de vingers zien, dan doen we dat uiteraard. Daar zijn we voor."