Franz Tost durft weddenschap over start in Oostenrijk wel aan

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat op 5 juli van start met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring nabij Spielberg. Dat is nog niet definitief, maar alles wijst er wel op. Alpha Tauri-teambaas Franz Tost bijvoorbeeld, hij is er nagenoeg zeker van dat de race in Oostenrijk doorgaat. "Ik durf er een fles wijn om te verwedden dat we naar Spielberg gaan", verklaarde hij in Suddeutsche Zeitung.

Het plan is om twee races op de Red Bull Ring af te werken. Het Formule 1-circus gaat helemaal in afzondering, in quarantaine voorafgaand aan de race en in isolatie tijdens het Grand Prix-weekend. Teamleden mogen geen contact hebben met personeel van andere teams. De enige juiste aanpak, meent Tost. "De bubbel die ze willen creëren is een compleet correcte procedure."

De coureurs verenigd in rijdersvakbond GPDA hebben zich ook achter de plannen van de Formule 1 geschaard, verkondigde GPDA-voorzitter Alexander Wurz aan de Kurier. "De Formule 1 is afhankelijk van het beleid in verschillende landen. Het enige dat ik kan zeggen is dat alles waar de Formule 1 zeggenschap over heeft tot nu toe grondig en zorgvuldig afgewogen wordt."

Verzekeringskwestie

Journalist Christian Sylt schetst in The Guardian wel een mogelijk probleem voor de Formule 1, en dan met name voor de rijders. Hij sprak met drie virologen en die geven aan dat coureurs vijf dagen voor een Grand Prix en veertien dagen na een evenement in quarantaine zouden moeten. Als ze dat advies niet opvolgen, dan zou hun verzekering komen te vervallen en zouden ze juridisch gezien niet eens mogen racen.