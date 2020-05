Lewis Hamilton: "Races zonder publiek erger dan een testdag"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton staat te popelen om weer te racen, alleen het vooruitzicht van races zonder publiek kan hem niet zo bekoren. De regerend wereldkampioen staat erom bekend vaak de toeschouwers te bedanken na weer een overwinning. Dit jaar kan hij eventuele successen niet met de fans vieren, in ieder geval niet bij de eerste Grands Prix in Europa.

De Brit vergelijkt een wedstrijd achter gesloten deuren met een testdag. Hamilton vertelde in een videogesprek met werkgever Mercedes: "Het bericht over de Britse Grand Prix zonder publiek gaf me een leeg gevoel van binnen. Overal waar we gaan zijn het de fans die voor de sfeer langs de baan zorgen. Denk aan Silverstone, Monza, ga zo maar door. Daar blijft het nu leeg, dat is heel gek."

Maar racen zonder publiek is voor veel volgers nog altijd beter dan helemaal niet racen. Hamilton vervolgt: "Het mooie is wel dat ik veel berichten van fans van over de hele wereld die aangeven dat ze de Formule 1 zo missen en dat ze worstelen met deze periode. Dit toont aan hoe belangrijk sport voor mensen is. Het brengt ons samen, het is zo opwindend en boeiend."

"Ik weet niet hoe interessant races zonder publiek zijn op televisie, het is in elk geval beter dan niks. Voor ons coureurs zal het aanvoelen als een testdag, maar dan erger. Op testdagen zijn er vaak wel wat fans, maar nooit veel. Je ziet alleen maar lege stoeltjes op de tribunes. Maar racen blijft racen. Ik kan niet wachten om het potentieel van onze wagen aan de tand te voelen. Ik mis het echt."