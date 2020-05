Christian Horner rekent op incidentrijke start van het seizoen

De Formule 1-teams en -coureurs staan te popelen om het seizoen 2020 af te trappen. Zo zeer zelfs dat het wel eens tot een incidentrijke en chaotische seizoensstart kan leiden, denkt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Bij de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli - naar verwachting de eerste race van dit jaar - hebben de rijders al meer dan een half jaar geen wedstrijd meer gereden.

Dat ga je terugzien op het asfalt, verwacht Horner. Hij deelde aan The Guardian mede: "Waarschijnlijk hebben de meeste coureurs nog nooit zo'n lange periode niet in hun cockpit gezeten. In een zekere zin is dat misschien wel gezond. Maar als we begin juli weer kunnen racen, zullen de rijders nog erg roestig zijn en dat zal gepaard gaan met incidenten."

"De handen jeuken om weer te gaan racen. Dat is de competitieve aard die iedereen in de Formule 1 in zich heeft. Het druist tegen de natuur van coureurs en teamleden in om op hun handen te zitten terwijl we nu hadden moeten racen. Het klopt wel wat ze zeggen, dat je pas beseft hoezeer je ergens van houdt en je iets mist wanneer je datgene voor langere tijd niet meer kunt uitoefenen."