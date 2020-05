Red Bull liet afgelopen weekend de video 'Dutch Road Trip: Port to Zandvoort' in première gaan. Een filmpje dat eigenlijk ter promotie van de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 had moeten dienen. Afgelopen zondag hadden de Formule 1-bolides voor het eerst in 35 jaar weer over het asfalt van Circuit Zandvoort moeten scheuren, met Red Bull Racing-troef Max Verstappen als grote publiekstrekker.

Het liep anders; de wereldwijde uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Grote evenementen (met publiek) zijn voorlopig nog niet mogelijk in Nederland. Gelukkig had Red Bull nog een mooie promotievideo op de plank liggen. De Dutch Road Trip maakte het gemis van de Grand Prix op Zandvoort misschien extra voelbaar, aan de andere kant is het een schitterend filmpje geworden.

Arno Stols, oprichter van Magenta Films, hoefde niet lang na te denken toen Red Bull hem hiervoor benaderde. Het vetste Formule 1-project ooit, noemt hij het op RedBull.nl. "Een droom die werkelijkheid is geworden. Ik heb al aardig wat projecten gedaan voor Red Bull Nederland en Red Bull Racing met de Formule 1 wagens. En aangezien ik een liefde heb voor deze sport is het altijd speciaal. Maar dit project was op alle vlakken van een andere orde. Van het eerste gesprek tot en met de oplevering.”

"In vier dagen op acht locaties filmen met crew, klanten en engineers. En ook nog eens met twee Formule 1-wagens die je niet zomaar even opstart... Om tijd te winnen filmden we op elke locatie met meerdere teams. We hadden drie main camera's, acht go pro's, één drone, één race drone, één follow wagen met camera en twee fotografen. Alles was tot in de puntjes uitgedacht. Waar iedereen moest staan, wat voor shots er nodig waren. Alles was van tevoren ook uitgetekend zodat iedereen een goed beeld had. Echt complimenten aan het productieteam van Magenta Films om alles in zulke goede banen te leiden."

Bekijk hieronder een mooie 'making-off' van de Dutch Road Trip: