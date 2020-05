Williams: "Veiligheid personeel cruciaal om te kunnen racen"

Het waarborgen van de gezondheid van teamleden is van het opperste belang voordat de Formule 1 kan overwegen om te beginnen met het seizoen 2020. Dat stelt Williams-teambaas Claire Williams in gesprek met Sky Sports F1. Hoewel het water de Britse renstal aan de lippen staat door het gebrek aan races, zal Williams haar troepen niet naar de fabriek of circuits sturen als de Formule 1 hun veiligheid niet kan garanderen.

Claire Williams: "Het is beangstigend om te bedenken dat niet één of twee teams kunnen omvallen, maar veel meer teams als we niet snel weer gaan racen. Het financiële model in onze sport is dat we allemaal ontzettend afhankelijk zijn van het geld dat we krijgen uit de prijzenpot. Maar je moet de noodzaak om te racen zodat het team kan overleven wel afwegen tegen de vraag in hoeverre je het personeel in gevaar wilt brengen."

"Voor mij komen onze mensen altijd op de eerste plaats. Ik hoop dat dit niet ten koste gaat van het team. De veiligheid van ons personeel - terug aan het werk in de fabriek in Grove of rondreizend over de wereld om races af te werken - is absoluut van cruciaal belang. Wij gaan onze mensen niet naar Grands Prix sturen zolang het onverantwoord is om dat te doen."

De Formule 1-leiding werkt koortsachtig aan plannen om een veilige omgeving te creëren, weet ook Williams. "Ik ben op de hoogte van het werk van de Formule 1, ze steken er enorm veel tijd en energie in om te kijken wat ze kunnen doen zodat we op een veilige manier weer kunnen racen. Ze zullen ervoor zorgen dat alle benodigde maatregelen genomen zijn en dat we het op de juiste manier doen voordat we weer gaan racen."