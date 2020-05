Monza in beeld om ook twee Grands Prix te organiseren

De fans, teams en coureurs wachten in spanning af totdat de Formule 1-leiding een herziene kalender voor het seizoen 2020 presenteert. Tot die tijd gonst het van de speculatie en geruchten over de invulling van het schema. Het Italiaanse Autosprint doet ook een duit in het zakje.

Zo zou Monza overwegen om ook twee Grands Prix te organiseren dit jaar, beide uiteraard zonder publiek. De eerste race op de snelheidstempel in de buurt van Milaan zou dan op de oorspronkelijk geplande datum van 6 september zijn en de tweede race een week later op 13 september.

Daarmee volgt Monza het voorbeeld van de Red Bull Ring en Silverstone, die in een eerder stadium reeds bekendmaakten open te staan voor het houden van meerdere Formule 1-races. Het heeft er alle schijn van dat in ieder geval in Oostenrijk twee keer geracet gaat worden door de Formule 1.

Angelo Sticchi Damiani van de Italiaanse automobielvereniging ACI, organisator van de Grand Prix op Monza: "Het nieuws dat wij van de kalender zijn gehaald is in elk geval ongefundeerd en niet waar. We hebben dagelijks contact met Liberty Media en waarschijnlijk vindt onze race plaats achter gesloten deuren."