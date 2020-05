Christian Horner: "Gebrek aan transparantie ergste van alles"

Het team van Ferrari en de internationale autosportbond FIA kunnen alleen door openheid van zaken te geven rondom de mysterieuze regeling die ze getroffen hebben het argwaan bij de andere renstallen en de Formule 1-fans wegnemen. Dat stelt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner in gesprek met The Telegraph.

De FIA bracht in de aanloop naar de originele start van het seizoen 2020 een persbericht naar buiten waarin het repte over een schikking met Ferrari over de aandrijflijn van vorig jaar. Details over de afspraken werden niet naar buiten gebracht, wat bij de concurrentie en menig Formule 1-volger vragen opriep. Horner: "Deze hele gang van zaken heeft een nare smaak achtergelaten."

Het is vooral Red Bull Racing dat ageert tegen de regeling tussen de FIA en Ferrari. In eerste instantie reageerde ook Mercedes verbolgen, maar de Duitse renstal houdt zich nu meer afzijdig en stelt zich neutraler op. Dat is iets wat Horner niet zal doen, de Brit weigert zich bij deze afwikkeling neer te leggen. "Het gebrek aan transparantie is het ergste van dit alles."

Budgetlimiet

De Red Bull Racing-teambaas verzet zich ook tegen de berichtgeving rondom de invoering van het budgetlimiet. De Formule 1 voert in 2021 een plafond van 145 miljoen dollar in, al drongen de kleinere teams aan op een lager bedrag. Horner: "Niet alle teams zijn hetzelfde gestructureerd, het is niet van hetzelfde laken een pak in de Formule 1-paddock. Iedereen geeft uit wat hij of zij zich kan veroorloven. Het is net als een ballon; als je erin knijpt, moet de lucht ergens heen."

"Het is valse economie, dat budgetlimiet, en het is onmogelijk. Elk bedrijf, elke entiteit is anders ingericht. Neem bijvoorbeeld Ferrari, zij dienen één begroting in bij de autoriteiten voor hun hele bedrijf. Daar vallen de race-activiteiten ook onder. Hoe ga je die in hemelsnaam ontleden om het gedeelte voor de Formule 1 eruit te pikken?"