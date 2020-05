Bernie Ecclestone: "Acht Grands Prix moet makkelijk lukken"

De meningen over het aantal races dat nodig is om van een waardig Formule 1-kampioenschap te spreken lopen aardig uiteen. Volgens de Sportieve Reglementen van de internationale autosportbond FIA moet het seizoen uit minstens acht evenementen bestaan. Dat is makkelijk haalbaar, verklaarde oud Formule 1-baas Bernie Ecclestone in de Sunday Express.

"Acht races moet zonder al te veel problemen lukken. Het is ook het minimaal vereiste aantal om het nog als wereldkampioenschap aan te merken", verklaarde de 89-jarige Brit. Onder aanvoering van algemeen directeur Chase Carey en sportief directeur Ross Brawn hoopt de Formule 1 nog op een seizoen bestaande uit achttien of negentien races, met een start op 5 juli in Oostenrijk.

Dat laatste is sowieso een strak plan, vindt Ecclestone. "Oostenrijk is minder afgesloten, er is meer bewegingsvrijheid. Bovendien weet ik dat Dietrich Mateschitz, de eigenaar van Red Bull en het circuit in Spielberg, heel graag de race wil houden. De vraag is of de teams uit Italië - Ferrari en Alpha Tauri - en bandenleverancier Pirelli het land kunnen verlaten, dat is het grote probleem."

Ecclestone vraagt zich hardop af of het doel van achttien of negentien Grands Prix haalbaar is. Voor de teams is het echter bittere noodzaak, blijkt uit de woorden van een anonieme teambaas tegenover Auto Motor und Sport. "Bij acht races draaien we alsnog verlies. De kosten voor logistiek en reizen overstijgen dan namelijk de inkomsten", aldus de teambaas.

Oud Formule 1-coureur Alain Prost neemt wel genoegen met minder dan achttien of negentien races, laat hij aan Canal Plus weten. "Sommigen roepen dat we achttien Grands Prix nodig hebben om van een waardig seizoen te spreken. Maar toen ik in 1980 begon, bestond het seizoen uit elf races. Het gemiddelde was jarenlang vijftien of zestien evenementen. Met elf of twaalf Grands Prix kan het toch een mooi seizoen worden. We moeten ons hierin ruimdenkend opstellen."