Britse Grand Prix geen 'zekerheidje', waarschuwt Silverstone

Het doorgaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone is nog allerminst zeker. Die waarschuwing verkondigde circuitdirecteur Stuart Pringle via de BBC. In menig beschouwing op de uitgestelde start van het Formule 1-seizoen 2020 komt Silverstone naar voren als ideale locatie voor een of meerdere races op de herziene kalender.

Pringle vindt de faciliteiten en zijn circuit ook uitermate geschikt, maar dat wil in deze coronacrisis niets zeggen. De overheid heeft straks het laatste woord, benadrukt hij. "We weten niet of we een race achter gesloten deuren mogen en kunnen organiseren, daar moet ik heel duidelijk over zijn. We moeten de richtlijnen die de regering oplegt begrijpen en opvolgen om een sportevenement zonder publiek mogelijk te maken."

"Er wordt gezegd dat racelocaties dan geïsoleerd en afgesloten van de buitenwereld moeten zijn, een beetje zoals een eiland, om de situatie onder controle te kunnen houden. Dat kan op Silverstone. We hebben alle benodigde faciliteiten op het circuit, met uitzondering van een volwaardig hotel. We hebben een half afgebouwd circuit, als dat helpt."

"Maar we dienen ook te doorgronden wat vereist en noodzakelijk is om een veilig evenement achter gesloten deuren te kunnen houden. Daar komen ook dingen bij kijken die we normaal gesproken niet doen, zoals het testen op Covid-19 besmettingen en verschillende medische procedures. We zouden personeel en diensten uit elkaar kunnen halen, de voorzieningen zijn ideaal. Maar als we de gezondheidszorg ook maar enigszins tot last zijn, dan gaat het niet gebeuren."