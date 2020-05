Brazilië mist Ayrton Senna nog steeds: "Er was niemand zoals hij"

Het is vandaag zesentwintig jaar geleden dat Ayrton Senna om het leven kwam na een crash tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. Een ideaal moment om stil te staan bij de legendarische Braziliaan. In dit verhaal gaat het over de indrukwekkende en hartverscheurende begrafenis. En over hoe zijn graf na al die jaren nog steeds een trekpleister voor Formule 1-fans is.

De dood van Senna kwam hard aan in Brazilië. De regering kondigde meteen drie dagen van nationale rouw aan. Naar schatting meer dan 200.000 mensen betuigden een laatste eer door de kist met het stoffelijk overschot van de Braziliaan te bezoeken. En op 5 mei werd de impact van zijn overlijden pas echt duidelijk met een staatsbegrafenis die zijn weerga niet kende.

De kist met Senna lag op een rode brandweertruck, met de Braziliaanse vlag daarover gedrapeerd. De uitvaart werd rechtstreeks op televisie uitgezonden. Langs de route door Sao Paulo stond een mensenmenigte van mythische proporties. Een miljoen mensen (volgens sommige schattingen nog veel meer) nam die dag afscheid van een icoon. Tranen vloeiden rijkelijk, de Brazilianen liet hun emoties de vrije loop.

Senna ligt begraven op de begraafplaats Morumbi. Een simpel graf, met een aantal plaquettes en wat bloemen in vaasjes. Het is nog steeds een bedevaartsoord voor Formule 1-liefhebbers en Brazilianen. Automonteur Joao Antonio Castro vertelde aan Reuters: "Ik ga nog elke week naar zijn graf. We missen Senna nog verschrikkelijk. Met zijn wil om te winnen en manier van doen veroverde hij onze harten. Er was niemand zoals hij."

Alan Estevao, beveiligingsbeambte bij de begraafplaats, voegt toe: "Scholen gaan met kinderen op excursie naar het graf van Senna. Veel Japanners maken hier ook even een tussenstop. Sommige toeristen komen zelfs direct van het vliegveld hier naartoe voordat ze de rest van de stad gaan bekijken. Als je deze begraafplaats bezoekt, zelfs als het voor de begrafenis van iemand anders is, dan ga je ook even langs bij het graf van Senna. Dat gebeurt automatisch."

Bezoeker Mariane Kido schetst het beeld van Brazilië uit die tijd. "We hadden last van hyperinflatie. We waren de overgang van een militair regime naar een president nog niet te boven. Zelfs de nationale voetbalploeg had sinds 1970 geen wereldtitel behaald. Brazilië had een held nodig en vond die in Senna. Hij geloofde in Brazilië en liet ons geloven in Brazilië. Hij was het enige wat we hadden."