Codemasters heeft de eerste gameplay-beelden van de nieuwste editie van de officiële Formule 1-game vrijgegeven. De ontwikkelaar van het spel F1 2020 heeft ervoor gekozen om een rondje Circuit Zandvoort te laten zien. Niet alleen omdat Zandvoort dit weekend voor het eerst sinds 1985 weer een Grand Prix zou organiseren, maar ook omdat de baan nieuw is in de game.

De kijker rijdt mee met en kruipt aan boord bij de virtuele versie van Max Verstappen in zijn Red Bull Racing RB16. Codemasters heeft gelijk ook bekendgemaakt hoe de cover van de game F1 2020 er voor de Nederlandse markt uit komt te zien. Uiteraard siert Max Verstappen het hoesje, samen met Ferrari-collega Charles Leclerc. Codemasters kiest daarmee nadrukkelijk voor de sterren van de toekomst.

F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de schappen voor PC, Xbox One en Playstation 4. Hier het rondje Zandvoort in de game: