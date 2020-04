Portimao: "Wij willen een Formule 1-race organiseren"

Het Algarve International Circuit windt er geen doekjes om; de Formule 1 is van harte welkom voor een Grand Prix op de baan in de buurt van Portimao. Het in 2008 gebouwde circuit was in 2009 al eens gastheer voor een Formule 1-test, maar heeft nu zijn zinnen gezet op een race. Het Algarve International Circuit gaat in mei weer open en is direct beschikbaar voor internationale evenementen achter gesloten deuren.

Dat verkondigde circuitdirecteur Paulo Pinheiro aan The Race. "Onze eerste gesprekken met FOM dateren uit de tijd dat Bernie Ecclestone nog de baas was, maar we houden nu ook contact met Liberty Media. Wij willen een Formule 1-race organiseren. Tijdens deze coronapandemie zijn wij het best gesitueerd van heel Europa. We beschikken over voldoende hotels om al het Formule 1-personeel onder te brengen."

"Bovendien hebben we een geweldig circuit met diverse mogelijkheden voor de lay-out. De faciliteiten zijn zo ruim opgezet dat het organisatorisch gezien geen enkel probleem is om afstand tot elkaar te bewaren."

Portimao ontving eerder dit jaar een Grade 1-licentie van de internationale autosportbond FIA. Daardoor is het circuit bevoegd om Formule 1-races te houden.