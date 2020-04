Gebrek aan races slaat gat in bestaan van Lewis Hamilton

Mercedes-coureur Lewis Hamilton vindt het maar niks dat hij in de wachtstand staat. De regerend wereldkampioen is erop gebrand om dit jaar een gooi te doen naar het record van Michael Schumacher van zeven titels, maar het coronavirus verhindert dat momenteel. Er wordt niet geracet, al gloort er hoop aan de horizon. De Formule 1 wil in juli van start gaan.

Hamilton hoopt dat de sport die plannen kan verwezenlijken, want het gebrek aan races slaat nu een gat in zijn bestaan. Via zijn social media-kanalen verklaarde de Brit: "Ik mis het racen elke dag. Dit is het eerste jaar sinds ik acht was dat ik nu nog niet aan een seizoen ben begonnen. Als je, zoals ik, leeft om te racen, dan voel je je leeg wanneer je dat niet kunt doen."

De zesvoudig kampioen ziet ook een positieve keerzijde aan de huidige crisis. "Zelfs uit dit soort tijden kun je altijd wel iets positiefs halen. Op dit moment hebben we allemaal ruim de tijd om te reflecteren op onze levens, op onze keuzes, op onze doelen en op onze carrières. We kunnen bovendien eens kritisch kijken naar door wie we ons laten omringen."

Zo is Hamilton zelf een voorvechter van een betere wereld. Hij is veganist en zet zich in voor een beter milieu. Dat komt ook terug in zijn via social media verspreide boodschap. "We zien momenteel schonere luchten, maar ook dat minder dieren worden geslacht voor menselijk plezier. Puur omdat onze eisen momenteel lager liggen en iedereen binnen blijft.”

"Laten we straks niet zomaar weer onze oude leventje van voor deze zware periode oppakken. Laten we zorgen dat we hier sterker uitkomen, met meer kennis over onze wereld. Laten we bepaalde gewoontes veranderen. Laten we hier als ’herboren’ uitkomen. Fitter, gezonder, aardiger, met meer focus. Laten we zorgzamer met elkaar en de wereld omgaan. Ik hoop dat het ons lukt."