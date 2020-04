Grand Prix van Frankrijk van 2020-kalender geschrapt

Het Formule 1-seizoen 2020 heeft door het coronavirus een bijzondere wending gekregen. Sinds de opening van het seizoen in Melbourne, is er geen enkele wedstrijd doorgegaan.

Het Formule 1-seizoen zou het langste seizoen ooit worden, met 22 races op de kalender en twee nieuwe circuits. Na de uitbraak van het virus werd al snel duidelijk dat racen in China niet mogelijk was.

Het Formule 1-circus vertrok, na de wintertests in Barcelona, naar Melbourne. Hier zou het seizoen eigenlijk van start gaan. De teams waren klaar om het raceweekend te beginnen, maar door de snelle uitbraak van het virus, werd besloten de race af te blazen.

Sinds het niet doorgaan van de race in Australië, waren alle Grand Prix tot en met de Canadese Grand Prix uitgesteld of geannuleerd. Daar komt nu ook Frankrijk bij.

Het circuit Paul Richard staat sinds kort weer op de Formule 1-kalender. Het circuit is te herkennen aan de gekleurde uitloopstroken. Voor veel fans is het circuit de minste van de Formule 1-kalender, wat voor de meeste dus een opluchting is dat de race niet doorgaat.

De organisatie heeft in een brief laten weten dat de race niet doorgaat. Ook niet op een later tijdstip, dat maakte de racepromotor bekend. "Door beslissingen van de Franse president om grootschalige evenementen te verbannen tot op zijn vroegst halverwege juli, ziet de raceorganisatie het als onmogelijk om de race te houden op 28 juni."