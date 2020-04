Charles Leclerc geniet van zijn duels met Max Verstappen

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft geen problemen met de manier van rijden van Red Bull Racing-collega Max Verstappen. De jonge Monegask kreeg in een vodcast van Sky Sports de vraag tegen wie hij liever duelleert; Max Verstappen of Lewis Hamilton. "Als ik zeker wil zijn dat ik de finish haal, kies ik voor Lewis. Als ik lol wil trappen en echt close wil racen, ga ik voor Max", lachte Leclerc.

Lewis Hamilton en Max Verstappen verschillen wezenlijk van elkaar in hun rijstijl. Leclerc vervolgt: "Lewis is een extreem slimme coureur. Ik leer heel veel van hem als ik hem tegen kom op de baan. Hij weet altijd wat je gaat doen. Dat maakt hem zo goed. Lewis is geen agressieve coureur, hij kan vooral heel goed anticiperen."

Max Verstappen is een ander verhaal. De Nederlander gooit vaak alles in de strijd om een duel in zijn voordeel te beslechten, zoals Leclerc bijvoorbeeld vorig jaar in Oostenrijk aan den lijve ondervond. Leclerc heeft daar totaal geen moeite mee. "Het is altijd mooi om tegen Max te racen, als je met hem knokt is er zelden veel ruimte. Maar dat vinden we allemaal toch ook zo mooi aan Formule 1? Soms is het op de limiet, soms is het erover. Daar kan ik wel van genieten."