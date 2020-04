Radicaal windtunnel-plan om de verschillen te verkleinen

De Formule 1 zinspeelt op een radicaal plan om de verschillen tussen de teams te verkleinen. Auto Motor und Sport bericht dat de koningsklasse van de autosport overweegt om de tussenstand in het constructeurskampioenschap als leidraad te nemen voor de tijd die renstallen in de windtunnel door mogen brengen.

De teams die bovenaan staan en dus het beste presteren mogen in dat geval minder tijd spenderen in de windtunnel, waar aerodynamische vondsten over het algemeen uitgeprobeerd worden. Renstallen uit de onderste helft van de pikorde krijgen dan juist meer tijd in een poging om die teams vooruit te helpen en de onderlinge verschillen terug te dringen.

Auto Motor und Sport-verslaggever Michael Schmidt omschrijft het als volgt: "De top drie mag dan 70 procent van de tijd gebruikmaken van de windtunnel, dat is nu al de limiet voor alle teams. De nummer vier in de tussenstand mag dan 75 procent van de tijd in de windtunnel duiken, de nummer vijf 80 procent en ga zo maar door. De nummers negen en tien in het kampioenschap mogen 100 procent van beschikbare windtunnel-tijd benutten. De hoop is dat zij hiermee hun aerodynamische tekortkomingen kunnen compenseren."