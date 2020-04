Formule 1 keert voorschot op het prijzengeld uit aan teams

De Formule 1 is een aantal teams tegemoet gekomen met een voorschot op het prijzengeld dat die renstallen dit jaar zouden ontvangen. Hiermee hoopt de leiding van de koningsklasse van de autosport dat deze teams de coronacrisis kunnen overleven en behouden blijven voor de sport.

Formule 1-eigenaar Liberty Media wilde niet bekendmaken om hoeveel en welke teams het gaat. De belangrijkste reden om over te gaan tot het uitkeren van een voorschot op het prijzengeld is om het 'ecosysteem' van de sport te redden, zo liet het Amerikaanse bedrijf weten.

Liberty Media-directeur Greg Maffei meldde in een conference call met Wall Street Analysts: "We hebben bepaalde teams al geld uit de prijzenpot voorgeschoten. Er zijn gevallen waarin we dat vaker gaan doen. En er zijn ook andere dingen die we overwegen om te doen om teams te helpen die hulp nodig hebben."