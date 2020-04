Grand Prix zonder publiek eigenlijk geen optie voor Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is nog niet door de internationale autosportbond FIA benaderd voor een Formule 1-race zonder publiek. Als het aan racedirecteur Jan Lammers ligt, hoeft dat ook niet. De eerste Grand Prix van Nederland op Zandvoort sinds 1985 verdient publiek. Of zoals Lammers het tegenover het AD verwoordt: "Dan wachten we liever tot we volgend jaar het feestje mét het volk kunnen vieren."

Hij vervolgt: "Het is duidelijk dat Ross Brawn en Jean Todt druk bezig is met een puzzel om nog iets van een kampioenschap in elkaar te breien, maar een race zonder volk is niet iets waar wij aan moeten denken. Dat de Formule 1 na 35 jaar terugkeert naar Nederland, dat wil je met je publiek vieren. Alles stond klaar, qua voorbereiding en qua plan. Dan moet je het niet half-half gaan doen. Dan zien wij liever dat er gewacht wordt tot volgend jaar, dat we dan het complete feestje kunnen vieren."

Turbulente situatie

De Formule 1 kijkt naar alle mogelijkheden om nog iets van het seizoen te maken, waaronder dus races achter gesloten deuren. Sportief directeur Ross Brawn mikt nog altijd op een jaargang bestaande uit achttien of negentien Grands Prix, ervan uitgaande dat het seizoen in juli van start kan gaan. Lammers: "Ik weet niet wat er allemaal speelt."

"Ik zag dat een baan in Portugal opeens ook de juiste licentie heeft gekregen. Misschien dat ze circuits volledig af willen gaan huren om maar te voldoen aan een kampioenschap voor de televisie. Het is al met al een turbulente situatie. Fijn dat we allemaal weer voorzichtig vooruit durven denken, maar het is wel zaak dat we nu geen valse start gaan maken. De race in Canada is er net af. Paul Ricard is de volgende, maar dat lijkt me ook geen inkoppertje. En ook in Oostenrijk is nog genoeg aan de hand."