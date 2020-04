Zandvoort heeft 'vet op de botten' om crisis te overleven

Het circuit van Zandvoort kreeg dinsdag een nieuwe dreun te verwerken. Het kabinet verlengde het verbod op vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. Dat betekent dat Circuit Zandvoort ook de komende vier maanden nauwelijks iets kan doen om inkomsten te genereren. En dat terwijl de baan vanwege de verbouwing voor de Formule 1 al enkele maanden stil lag.

Precair is de situatie van Zandvoort allerminst, stelt circuitdirecteur Robert van Overdijk gerust tegenover het AD. Het moet alleen niet te lang gaan duren allemaal. "We gaan het echt wel overleven, maar daarna wordt het wel weer tijd dat we zo langzaamaan weer wat mogen exploiteren. Logisch dat we even pas op de plaats moeten maken. En we hebben best nog wel wat vet op de botten."

"Maar we liggen straks vanwege die verbouwing wel al zeven maanden stil. En alle maatregelen van de overheid… Dat blijft toch een druppel op een gloeiende plaat", verwijst hij naar de noodhulp die het kabinet ter bschikking stelt. "Het voelt een beetje zuur, want volgens mij zijn wij als circuit uitermate geschikt om met allerlei protocollen en procedures die al klaar op de plank liggen prima te opereren in een 1.5 meter-samenleving."

Met het inhalen van de Nederlandse Grand Prix - die voor 3 mei gepland stond - zijn ze al helemaal nauwelijks bezig. Van Overdijk: "Natuurlijk hebben we de plicht om na te denken over zo'n verzoek, als dat komt voor bijvoorbeeld september of oktober. Maar mijn persoonlijke mening? Ik denk niet dat alles straks vanaf 2 september opeens weer los mag in Nederland. Maar daarin wachten we maar even de FOM en de FIA af. Wat dat betreft verandert dit niet zoveel voor ons. Pas als er een concreet verzoek komt, gaan we nadenken. Anders blijven we maar in scenario's denken die misschien drie weken later zo weer de prullenbak in kunnen."