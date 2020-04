Barcelona beschikbaar voor een Grand Prix zonder publiek

Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona heeft zich bereid getoond om een Formule 1-race zonder publiek te organiseren. Dat verkondigde circuitdirecteur Joan Fontsere aan Soy Motor. Nu het coronavirus Europa (en de rest van de wereld) in zijn greep houdt, wordt er gekeken naar alternatieve oplossingen om het normale leven enigszins op gang te krijgen.

Racen achter gesloten deuren biedt mogelijk uitkomst. In Barcelona staan ze ervoor open. Fontsere: "We hebben verschillende scenario's besproken met de Formule 1-leiding, zoals een start van het seizoen in de zomer en een start van het seizoen in de herfst. Bij een start in de zomer is ons gevraagd of we bereid zijn een Grand Prix zonder publiek te organiseren. Daar hebben we ja op geantwoord."

Het Circuit de Catalunya is een permanent circuit en kan binnen twee tot drie weken in gereedheid gebracht worden voor een Formule 1-evenement. Fontsere vervolgt: "Als we met races zonder publiek tot een kampioenschap kunnen komen, dan kunnen we 2021 met een meer solide fundering tegemoet treden dan wanneer er in 2020 helemaal niks meer van de grond komt."

Dan moet Barcelona nog wel een financiële regeling treffen om gederfde inkomsten te laten compenseren. "Bij een race achter gesloten deuren verdwijnt de belangrijkste inkomstenpost voor de promotors. Dan is het huidige contract met de Formule 1 niet langer geldig. We zijn nog niet op de details ingegaan omdat niemand momenteel weet hoe het zich gaat ontvouwen, maar de omstandigheden zijn wel anders. Geen publiek heeft economisch gezien een enorme impact."