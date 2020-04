Jordan: "Manipulatieve Michael Schumacher niet de beste"

Michael Schumacher was een uitermate getalenteerde coureur, maar niet de beste rijder die de Formule 1 ooit gezien heeft. Die mening ventileerde voormalig teameigenaar Eddie Jordan in een interview met Off The Ball. Schumacher is met zeven wereldtitels recordkampioen in de Formule 1 en velen beschouwen de Duitser als de beste coureur die de sport tot nu toe heeft gezien.

Daar kan Jordan niet in meegaan. "Het staat buiten kijf dat Michael enorm getalenteerd was", begint de teambaas die Schumacher in 1991 in de Formule 1 liet debuteren. "Maar ik heb ook een klein probleem met hem. Als je teruggaat naar alle contracten die Michael bij Ferrari af heeft laten sluiten, dan liet hij zichzelf daarin altijd kennen. Of het nou met Eddie Irvine of Rubens Barrichello was, Michael liet het altijd contractueel vastleggen dat zij tweede viool moesten spelen."

"Ik had voor hem en voor mezelf graag geconcludeerd dat hij de allerbeste was, maar dat kan ik niet. De reden daarvoor is dat hij contracten van anderen manipuleerde. Michael passeerde rijders als Felipe Massa op contractuele gronden en dat blijft toch hangen. Het is gewoon jammer dat iemand wiens natuurlijke talent vergelijkbaar - of misschien wel groter - was met dat van Ayrton Senna zich van zulke praktijken moet bedienen."