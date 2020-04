Formule E-baas: "De Formule 1 moet nu veranderen!"

De budgetlimiet is een veelbesproken onderwerp in de paddock van de Formule 1. Toch is het verlaagde limiet niet voldoende volgens Formule E-baas Alejandro Agag. Vooral nu met het coronavirus is het van belang dat de teams evenveel recht hebben. Over het groener worden van de Formule 1, had hij dit keer geen mening.

Om de sport te redden is dit volgens hem een kans om de koningsklasse weer op de rit te krijgen. "Over het algemeen kan dit een goede kans zijn voor de autosport", vertelde hij aan Motorsport-total.com.

Volgens hem moet niet alleen naar de budgetlimiet gekeken worden, maar moet alles opnieuw worden gestructureerd. "Vooral voor de Formule 1 zou het een enorme kans kunnen zijn om het hele model te herstructureren. Ik hoor over budgetplafonds van 125 miljoen dollar en dat soort dingen. Waarom zou je dan geen kostenplafond van 75 miljoen dollar hebben en iedereen echt winstgevend maken?”

Agag denkt zelfs dat de timing van de crisis een zegen voor de Formule 1 kan zijn. "Misschien is het maar goed dat het Concorde-akkoord nog niet is ondertekend, omdat het veel dingen bevatte die een soort last vormden voor de Formule 1. Sommige teams verdienden zoveel en sommige teams zo weinig.”

De Formule 1 moet beseffen dat alles anders wordt. “Misschien is er nu een kans om het hele systeem volledig te veranderen. Als mensen niet beseffen dat de wereld na het coronavirus anders zal zijn, maken ze een grote fout. De kans is er nu, maar die moet je grijpen!”