Damiani: "Deadline herstart in juli al verstreken, teams hebben 90 dagen nodig"

Monza staat pas in september op de Formule 1-kalender, maar die race lijkt nu ook in gevaar te zijn. De Italiaanse Formule 1 Grand Prix-baas Angelo Sticchi Damiani heeft toegegeven dat de race op het historische circuit op losse schroeven staat.

In Melbourne, de eigenlijke openingsrace van het 2020-seizoen, werd de Grand Prix net voordat de deuren van het circuit opengingen geannuleerd. Het publiek stond toen al voor de toegangsporten. De president van de Italiaanse autoclub hoopt dergelijke taferelen te voorkomen en als het toch gebeurt, zou dat een ramp zijn.

Damiani wil koste wat kost voorkomen dat mensen voor een teleurstelling komen te staan voor de toegangspoorten. "We kunnen het ons niet veroorloven om een fout te maken zoals Australië, waar de Grand Prix werd geannuleerd toen het publiek er al was," vertelde hij aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Het coronavirus brak snel uit, daardoor konden de organisatoren niets anders dan het evenement cancelen, wat een tegenslag was voor iedereen. "Het was een tegenslag voor iedereen, van Liberty Media en de teams tot de lokale organisator. Het zou een ramp zijn als we opnieuw zouden starten en opnieuw moesten stoppen."

Deadline al verstreken

Negen van de 22 races op de kalender van 2020 zijn al uitgesteld of geannuleerd. Sticchi Damiani geeft toe dat ook de resterende data op de huidige kalender in twijfel worden getrokken. De kalender zal naar alle waarschijnlijkheid volledig worden omgegooid. “We worden met volledige onzekerheid geconfronteerd door deze situatie en daarom moeten we voorzichtig zijn. De prioriteit is om te begrijpen wat er gebeurt in de landen waar races worden gehouden, en vooral in Groot-Brittannië en Italië, waar het grootste deel van de paddock vandaan komt."

"Voor zover ik weet, krijgen de teams 90 dagen voor de herstart van het seizoen een bericht, dus als we het hebben over het hervatten van races in juli, dan is de deadline al verstreken", voegde de Italiaan eraan toe. Het is dus maar de vraag wanneer er weer geracet kan gaan worden.