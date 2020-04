Daniel Ricciardo 'liever' voor een auto dan Max Verstappen

De agressieve rijstijl van Max Verstappen heeft hem geen windeieren gelegd in de periode dat hij Daniel Ricciardo als teamgenoot had bij Red Bull Racing. De Nederlander werd na een paar races in 2016 door Red Bull overgeheveld van opleidingsteam Scuderia Toro Rosso naar de hoofdmacht. Bij Red Bull Racing kreeg hij te maken met Ricciardo, die op dat moment bezig was aan zijn derde seizoen bij de Oostenrijkse renstal.

Eind 2018 maakte de Australiër de overstap naar Renault, maar in een interview met The Howie Games blikte hij nog eens terug op die periode met Verstappen. Vooral het verschil in rijstijl en benadering is Ricciardo bijgebleven. "Max trok zich nergens wat van aan; niet of hij iemand irriteerde en niet van de risico's die hij nam. Dat had deels te maken met zijn jeugdigheid op dat moment, waarschijnlijk begreep hij de verantwoordelijkheid die hij had toen nog niet."

"Maar niks ten nadele van Max, hij racete vrijuit en dat pakte goed voor hem uit. Vanaf de eerste dag bij het team reed hij de pits uit en ragde de wagen af. Hij was niet bezig om het materiaal te sparen of wat dan ook. Het was alles of niets. Het was cool om mee te maken, want ik bouwde het meer op. En soms was ik waarschijnlijk te lief voor de auto. Maar we stuwden elkaar naar grotere hoogtes dat jaar en dat was mooi."

Pijnlijk

Ricciardo vindt het maar niks dat hij zo lang moet wachten voordat hij weer kan racen. "Ik ben iemand die van zijn werk houdt en dat ook zoveel mogelijk probeert uit te dragen. Dat ik dat nu niet kan doen en de gedachte dat dit wellicht nog wel maanden zo blijft, dat is pijnlijk. Het verstevigt de liefde die je al had voor de sport. Soms is het goed dat je daar aan herinnerd wordt. Ik zou niets liever willen dan eind juni weer racen, maar de kans is groot dat het nog langer gaat duren."