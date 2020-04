'Herziene F1-kalender significant anders dan oorspronkelijke schema'

De leiding van de Formule 1 is met promotors van de diverse Grands Prix in conclaaf over de invulling van de racekalender. Oorspronkelijk lag een seizoen bestaande uit een recordaantal van 22 races in het verschiet voor 2020, maar ondertussen zijn de eerste negen evenementen reeds uitgesteld of geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Tel daarbij op dat ook de Grands Prix in Frankrijk en België wankelen en het is duidelijk dat het samenstellen van een herziene kalender voor de Formule 1 een enorm gepuzzel is. De koningsklasse van de autosport heeft nu een verklaring gepubliceerd waaruit blijkt dat het nieuwe schema waarschijnlijk totaal niet op de oorspronkelijke kalender zal lijken.

Het originele rooster biedt dus geen enkele houvast. In de verklaring van de Formule 1 staat: "We werken met de promotors aan een vervangende kalender voor 2020 waarbij de volgorde van en de geplande datum van races waarschijnlijk significant zal verschillen van het oorspronkelijke schema."

"Zoals eerder aangekondigd hebben we de zomerstop van augustus naar maart en april verschoven zodat we deze kunnen benutten om te racen. We gaan er ook vanuit dat het seizoen pas na de oorspronkelijke einddatum van 29 november (Grand Prix van Abu Dhabi, red.) zal eindigen."

Meer details kon de Formule 1 op dit moment nog niet prijsgeven.