Kaartverkoop voor Belgische Grand Prix op Spa opgeschort

Het lot van de Grand Prix van België is ongewis nu de Belgische overheid de beperkingen voor grote evenementen heeft verlengd tot en met 31 augustus. De race op het circuit van Spa-Francorchamps staat vooralsnog gepland voor 30 augustus, maar gezien de maatregelen vanuit de regering is de kans dat de race door kan gaan nihil. De organisatie van de Belgische Grand Prix heeft de kaartverkoop voor de editie van 2020 dan ook opgeschort in afwachting van een racedatum.

Vanessa Maes, promotor van de Formule 1-race op Spa-Francorchamps, kan niet uitsluiten dat uitstel in dit geval afstel betekent. Aan persbureau Belga deelde ze mede: "Niets is onmogelijk. Alle scenario's worden bestudeerd; uitstel, een race zonder publiek, annulering. Niemand kan zeggen hoe de situatie er over vier, vijf maanden uitziet. De gezondheid van alle toeschouwers geniet de prioriteit, daarom steunen we de beslissingen van de Belgische overheid."

"Dit nieuws zorgt uiteraard voor enorme teleurstelling, maar het organiseren van een sportevenement in deze tijden van crisis is zinloos. Vanaf vandaag zullen we samen met de regering kijken naar alle mogelijke en onmogelijke scenario's. We moeten de tijd krijgen om ons werk te doen en samen met experts en Formule 1-eigenaar Liberty Media uit te vogelen welke koers we nu gaan volgen."

De Formule 1-kalender voor 2020 dunt zo steeds verder uit. Eerder waren al de eerste negen Grands Prix uitgesteld of geannuleerd, terwijl zich ook donkere wolken samenpakken boven de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. De Tour de France is inmiddels reeds verzet naar het najaar en het grootste wielerevenement gold als graadmeter voor het lot van de Formule 1-race.