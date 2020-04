België cancelt de Grand Prix van België voorlopig

België heeft de hun strenge coronamaatregelen grotendeels verlengd, al werd er op enkele vlakken al tuimte gevonden voor een lichte versoepeling.

Het Coronavirus betekende in eerste instantie alleen de afgelasting van de Formule 1-race in China. Deze Grand Prix werd al vroeg in het jaar afgeblazen, nadat het virus zich in een rap tempo verspreidde in China. Australië stond daarentegen eigenlijk op de kalender als openingsrace, maar deze werd op het allerlaatste moment alsnog gecanceld door de organisatie en Liberty Media. Het virus verspreidde zich daarna zo snel dat alle races tot en met juni voorlopig werden uitgesteld.

Het plan blijft tot op heden om de meeste races later in het jaar te organiseren. De Formule 1 wil binnenkort een nieuwe voorlopige kalender publiceren, maar of het haalbaar is alle geplande races in te halen, is nog maar de vraag.



Steeds worden meer grote evenementen verplaatst of gecanceld. Niet alleen door de organisaties, maar ook door de maatregelen die de regeringen in de verschillende landen treffen. De Belgische regering heeft bekend gemaakt dat alle grote evenementen tot en met eind augustus niet door mogen gaan. Dit zal dus ook gelden voor de Grand Prix van België. De FIA heeft nog geen statement naar buiten gebracht, maar naar verwachting zal dit niet lang meer duren.