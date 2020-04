Bernie Ecclestone: "Sebastian Vettel wordt onderschat"

Bernie Ecclestone blijft geloven in de kracht van Ferrari-coureur Sebastian Vettel. De twee zijn al geruime tijd bevriend en de voormalig commerciële baas heeft het vaker voor de viervoudig wereldkampioen opgenomen. Vettel veroverde van 2010 tot en met 2013 vier opeenvolgende titels, maar sindsdien kon de Duitser daar geen kampioenschap meer aan toevoegen.

Vorig jaar sneeuwde hij zelfs een beetje onder ten opzichte van zijn nieuwe Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Maar iedereen die roept dat Vettel op zijn retour is, vergist zich. Dat zegt Ecclestone in gesprek met F1-Insider.com. "Sebastian bezit de competitieve genen die coureurs nodig hebben. Ik wist het gelijk toen ik hem in Turkije 2006 voor het eerst in een vrijdagtraining aan het werk zag."

"Ik kon het zien in zijn ogen. De Formule 1 heeft een Vettel nodig die wint. Hij heeft een dipje gehad, maar ik zie niet in waarom hij niet net als Lewis Hamilton in staat zou zijn om de zeven titels van Michael Schumacher te evenaren. Zoals ik wel vaker aangegeven heb, Sebastian Vettel wordt nogal eens onderschat."

Max Verstappen en Charles Leclerc

Desondanks ligt de toekomst in handen van de volgende generatie, met Max Verstappen en Charles Leclerc als uithangborden. Ecclestone: "Ik heb Max ontmoet toen hij nog geen bakkebaarden had. Ik kon toen al zien dat er iets speciaals in hem schuilde. Jammer genoeg is hij volwassen geworden en biedt hij tegenwoordig minder entertainment. Maar hij zal het kampioenschap op een gegeven moment op zijn naam schrijven, net als Charles."