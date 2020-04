Max Mosley: "Formule 1 moet seizoen 2020 annuleren"

De Formule 1 doet er verstandig aan om het gehele seizoen 2020 als verloren te beschouwen. Die boodschap draagt voormalig FIA-voorzitter Max Mosley uit tegenover persbureau DPA. De eerste negen Grands Prix van de jaargang zijn door de corona-uitbraak reeds uitgesteld of afgeblazen, terwijl ook Frankrijk door verlengde lockdown-restricties vrijwel zeker moet wijken.

Mosley sluit zich aan bij zijn oude kompaan Bernie Ecclestone in de roep om het seizoen 2020 maar te schrappen. "Ze moeten het seizoen 2020 annuleren", steekt de 80-jarige Brit van wal. "Zodoende hebben de race-organisatoren zekerheid en kunnen ze maatregelen treffen. Op dit moment verkeren ze in onzekerheid en veel circuits draaien verliezen. Als ze blijven afwachten, loopt de Formule 1 het risico dat situatie verslechtert terwijl ze niet weten of er nog iets te winnen valt."

Races zonder publiek is volgens Mosley geen optie. "Dat zou een financiële ramp betekenen voor de promotors. Kortere raceweekenden en meerdere races afwerken op hetzelfde circuit zou ook weinig uitmaken voor de kosten. Er is geen enkele garantie dat het racen hervat kan worden in juli. Sterker nog, die kans neemt elke dag iets verder af."

"Het zou dan ook beter zijn als de internationale autosportbond FIA en commerciële rechtenhouder FOM nu optreden. Het zou ze gelijk in de gelegenheid brengen om de Formule 1 te reorganiseren en herstructureren zodat ze voor de herstart een financieel meer solide fundering kunnen leggen. Totdat we weten hoe deze pandemie zich ontwikkelt kunnen we geen concrete of rationele plannen maken voor de Formule 1."