Ecclestone richt zich tot F1: "Schrap het hele seizoen"

De Formule 1 doet er verstandig aan om het hele seizoen 2020 als verloren te beschouwen. Dat stelt Bernie Ecclestone in gesprek met Reuters. Op dit moment is het de bedoeling dat het seizoen op 14 juni van start gaat met de Grand Prix van Canada. De Formule 1 hoopt nog een volwaardige jaargang met vijftien tot achttien races te draaien. Vergeet het maar, zegt de voormalige commerciële baas van de koningsklasse van de autosport.

Ecclestone: "Wat ik zou doen? Stoppen met praten over de Grands Prix die nu nog op de kalender staan. Dat is het enige veilige dat je kunt doen." De 89-jarige Brit denkt dat het beste is om een kruis door het Formule 1-seizoen van 2020 te zetten. "Wat ze ook al met de Olympische Spelen hebben gedaan. Het is jammer, maar dat is nu eenmaal niet anders."

"Het zou me enorm verbazen als ze het voor elkaar krijgen om het seizoen in de zomer te laten beginnen en vijftien tot achttien Grands Prix af te werken. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik hoop het echt. Ze zouden zelfs nog drie of vier races in het nieuwe jaar kunnen doen en die mee laten tellen voor 2020."

"De vraag is: waar ga je nog een race vinden waar de teams naartoe kunnen gaan en waar de promotor nog een race wil organiseren? Het idee van een kalender maken is leuk, dat kun je doen terwijl je wacht. Maar het grote probleem zijn de promotors."

Britse Grand Prix

Ecclestone waarschuwt de fans met kaartjes voor de Grand Prix van Groot-Brittannië alvast om niet al te veel hoop te koesteren dat het evenement doorgaat. De race op Silverstone staat voor 19 juli op de planning. Volgens Ecclestone gaat het niet lang duren voordat ook de Britse Grand Prix sneuvelt. "Silverstone kan zeker niet doorgaan. Het Goodwood Festival of Speed is ook al uitgesteld, om dezelfde reden. Wie gaat er onder deze omstandigheden nog naartoe komen?"