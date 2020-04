Commentator Olav Mol debuteert als kinderboekenschrijver

Ziggo Sport-commentator Olav Mol combineerde zijn werk als Formule 1-verslaggever altijd al met het schrijven van boeken en deze week verschijnt er weer een nieuw boek van zijn hand. 'Snelle Sam' is echter anders dan eerdere boeken die hij schreef. Dit keer geen biografie, blik achter de schermen of een terugblik op een seizoen, maar een kinderboek.

Het verhaal gaat over een jongen genaamd Sam, die op televisie een Nederlandse coureur een Grand Prix ziet winnen. Vervolgens wil hij alles over racen weten en het ook zelf ervaren, dus gaat hij karten. Dan komt het nieuws dat de Formule 1 ook naar Nederland komt voor een Grand Prix en daar moet Sam natuurlijk bij zijn.

Het mag duidelijk zijn dat Olav Mol zich heeft laten inspireren door zijn eigen ervaringen in de Formule 1-paddock en werkelijke ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport. Hij sprak met Andre Venema van het blad Formule 1 over 'Snelle Sam'.

"Het gaat over een jongetje dat opgroeit en door zijn vader – die vrachtwagenchauffeur is – in aanraking komt met autosport. Ze kijken thuis samen naar races en zien een Nederlandse coureur, Bas Vandamme, die in opkomst is. De vader van Sam moet de Nederlandse GP redden door banden te brengen en zo maakt hij voor de eerste keer de race op Strandpoort mee", aldus Olav Mol.

"Bas Vandamme zou Max Verstappen kunnen zijn. We verwijzen er wel naar, maar met een kwinkslag. Het moet de eigen fantasie prikkelen. Charles Legrand zou Charles Leclerc kunnen zijn, als je de naam van de Fin Timmi Tavo hoort, weet je welke coureur dat zou kunnen zijn… Net als de naam van drievoudig wereldkampioen Anton Silva. Het circuit in Nederland heet Strandpoort, de eerste bocht daar de Rambo-bocht."

'Snelle Sam' ligt vanaf morgen in de winkels.