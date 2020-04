NASCAR-rijder roept hoon over zich af met racistische opmerking

Simracen is voor veel coureurs een goede manier om hun wedstrijdscherpte en ritme enigszins op peil te houden. Dat het virtuele racen ook nadelige effecten kan hebben, ondervond NASCAR-coureur Kyle Larson aan den lijve. De 27-jarige Amerikaan nam tijdens de online race Monza Madness het zwaarbeladen N-woord in de mond, met alle gevolgen van dien.

De NASCAR-organisatie en zijn werkgever Chip Ganassi Racing hebben Larson inmiddels voor onbepaalde tijd geschorst. Zijn geldschieters Credit One en McDonald's hebben de sponsorcontracten laten ontbinden. "Credit One Bank veroordeelt het verwerpelijke taalgebruik van Kyle Larson. In navolging van de maatregelen die NASCAR en zijn team hebben genomen, beëindigen wij de sponsoring van Kyle Larson", staat in een verklaring van Credit One.

Larson is in een video op zijn social media-kanalen diep door het stof gegaan. "Ik wil graag zeggen dat het me enorm spijt. Ik heb een fout gemaakt en een woord gezegd dat nooit gezegd mag worden. Daar bestaan geen excuses voor. Het is een verschrikkelijk iets om te roepen en het spijt me voor mijn familie, vrienden, partners, NASCAR en in het bijzonder de Afro-Amerikaanse gemeenschap."

"Ik begrijp dat de schade reeds is aangericht en dat ik dat niet meer ongedaan kan maken, en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Ik wil iedereen gewoon laten weten dat ik er ontzettend veel spijt van heb en ik hoop dat jullie allemaal veilig en gezond blijven in deze gekke tijden."