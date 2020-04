George Russell had bloeddoorlopen ogen na eerste F1-test

De eerste kennismaking met een Formule 1-auto is nog altijd een hele ervaring, benadrukt Williams-rijder George Russell op BBC Radio 5 Live. De Brit werd begin 2017 opgenomen in de jeugdopleiding van Mercedes en mocht later dat jaar voor de Duitse renstal testen op de Hungaroring. Die eerste dagen met een Formule 1-bolide zullen hem altijd bijblijven.

Russell: "Het ging ongelooflijk snel. Eerlijk waar, het was verbluffend. Volgens mij maakte ik bij mijn eerste test de sprong van de Formule 3 naar de Formule 1 en in eerste instantie kon mijn brein die overgang in snelheid niet bijbenen. De remmen zijn echt ongekend, je komt met meer dan 300 kilometer per uur aan en pas honderd meter voor de bocht druk je het rempedaal in."

"Mijn ogen waren daar ook niet op berekend. Na mijn allereerste dag in een Formule 1-wagen waren mijn ogen helemaal rood, bloeddoorlopen. Dat kwam puur door de krachten die op mijn lichaam werden losgelaten. Dat gebeurde na elke dag die eerste test. Het was echt ongelooflijk. Je lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan die krachten. Nu is dat het geval, maar toen niet."

Angstaanjagende ervaring

Oud-coureur Karun Chandhok heeft juist het gevoel dat het de huidige debutanten wel makkelijk af gaat. "Met alle respect voor Lando Norris, George Russell en Alexander Albon - want het zijn goede coureurs en ze hebben het in hun debuutjaar goed gedaan - maar het zou voor hen niet mogelijk moeten zijn om in zo'n auto te springen en slechts drie tienden toe te geven op ervaren rijders. De Formule 1 moet voor debutanten een angstaanjagende ervaring zijn."